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时事要闻 | 2017年 4月 6日 星期四 16:50 BJT

俄罗斯圣彼得堡住宅大楼发现爆炸装置 已安全拆除--塔斯社

路透圣彼得堡4月6日 - 俄罗斯塔斯社(TASS)周四报道，圣彼得堡一栋住宅大楼发现的一个爆炸装置，已由俄罗斯当局安全拆除。

一名执法消息人士告诉路透，消防车抵达住宅大楼现场，公寓居民已经疏散。

周一圣彼得堡地铁发生爆炸，造成14人丧生。(完)

(编译 李春喜 审校 蔡美珍)

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