俄伏尔加格勒再遭爆炸袭击 14人死亡（更新版）

中国外长王毅称有必要阻止朝鲜半岛局势朝不可逆转方向发展
外界愈发担忧，朝鲜可能不顾联合国制裁以及美国的严厉警告，进行第六次核试验或扩大飞弹试射。美国警告称战略上耐心以对的政策已经结束。
（新增更多细节）
路透俄罗斯伏尔加格勒12月30日（记者 Maria Tsvetkova）
-俄罗斯南部城市伏尔加格勒的一辆无轨电车周一遭炸弹袭击，造成14人死亡，为该市24小时内发生的第二起自杀式爆炸袭击，引发了伊斯兰分子袭击索契冬奥会的担忧。
这起爆炸事件发生后，俄罗斯总统普京命令加强全国范围内的安保工作。
伏尔加格勒火车站在之前一天发生类似袭击，造成至少17人死亡。
出事的无轨电车被炸得面目全非，骨架严重扭曲，只剩下残骸，尸体遍地可见。
附近建筑的窗户被震碎，俄罗斯外交部谴责称这是全球恐怖主义活动的一部分。
“这是第二天了，又有人死去。这是一场噩梦，”现场附近的一位女性强忍着眼泪、用颤抖的声音对路透说。“我们现在该怎么办，一走了之？”
调查人员称，现场发现的弹片与火车站的“相同”，表明这两起爆炸事件有关联。
目前还没有组织或个人声称对这两起爆炸负责。调查人员称，他们认为是一名男性自杀式袭击者实施了周一的爆炸活动。俄罗斯联邦调查委员会称，一名来自达吉斯坦的女性袭击者实施了周日的爆炸，但他们稍后又称袭击者可能是一名男性。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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