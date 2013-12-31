俄罗斯伏尔加格勒再遭爆炸袭击，14人死亡

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
(本文由路透中文网编译提供)
路透俄罗斯伏尔加格勒12月30日（记者 Maria Tsvetkova） -俄罗斯南部城市伏尔加格勒的一辆无轨电车周一遭炸弹袭击，造成14人死亡，为该市24小时内发生的第二起自杀式爆炸袭击，引发了伊斯兰分子袭击索契冬奥会的担忧。
这起爆炸事件发生后，俄罗斯总统普京命令加强全国范围内的安保工作。
伏尔加格勒火车站在之前一天发生类似袭击，造成至少17人死亡。
出事的无轨电车被炸得面目全非，骨架严重扭曲，只剩下残骸，尸体遍地可见。
附近建筑的窗户被震碎，俄罗斯外交部谴责称这是全球恐怖主义活动的一部分。
“这是第二天了，又有人死去。这是一场噩梦，”现场附近的一位女性强忍着眼泪、用颤抖的声音对路透说。“我们现在该怎么办，一走了之？”
调查人员称，现场发现的弹片与火车站的“相同”，表明这两起爆炸事件有关联。
目前还没有组织或个人声称对这两起爆炸负责。调查人员称，他们认为是一名男性自杀式袭击者实施了周一的爆炸活动。俄罗斯联邦调查委员会称，一名来自达吉斯坦的女性袭击者实施了周日的爆炸，但他们稍后又称袭击者可能是一名男性。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。