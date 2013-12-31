俄罗斯伏尔加格勒再遭爆炸袭击，14人死亡

(本文由路透中文网编译提供)

路透俄罗斯伏尔加格勒12月30日（记者 Maria Tsvetkova） -俄罗斯南部城市伏尔加格勒的一辆无轨电车周一遭炸弹袭击，造成14人死亡，为该市24小时内发生的第二起自杀式爆炸袭击，引发了伊斯兰分子袭击索契冬奥会的担忧。

这起爆炸事件发生后，俄罗斯总统普京命令加强全国范围内的安保工作。

伏尔加格勒火车站在之前一天发生类似袭击，造成至少17人死亡。

出事的无轨电车被炸得面目全非，骨架严重扭曲，只剩下残骸，尸体遍地可见。

附近建筑的窗户被震碎，俄罗斯外交部谴责称这是全球恐怖主义活动的一部分。

“这是第二天了，又有人死去。这是一场噩梦，”现场附近的一位女性强忍着眼泪、用颤抖的声音对路透说。“我们现在该怎么办，一走了之？”

调查人员称，现场发现的弹片与火车站的“相同”，表明这两起爆炸事件有关联。

目前还没有组织或个人声称对这两起爆炸负责。调查人员称，他们认为是一名男性自杀式袭击者实施了周一的爆炸活动。俄罗斯联邦调查委员会称，一名来自达吉斯坦的女性袭击者实施了周日的爆炸，但他们稍后又称袭击者可能是一名男性。（完）