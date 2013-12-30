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亚洲 | 2013年 12月 30日 星期一 14:19 BJT

俄罗斯伏尔加格勒再遭爆炸袭击

(本文由路透中文网编译提供)

路透12月30日 - 俄罗斯国际文传电讯社援引俄执法官员报道，伏尔加格勒一辆无轨电车周一遭遇爆炸袭击，已造成至少10人死亡。这是该城市两天来发生的第二起致命性爆炸袭击。

伏尔加格勒火车站周日发生的自杀式炸弹袭击已经造成至少17人死亡。

再过40天，俄罗斯黑海度假城市索契将举办冬季奥运会。（完）

编译：王凤昌 发稿：王琛
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