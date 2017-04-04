焦点：俄罗斯地铁发生疑似自杀式炸弹袭击 导致11人丧生

路透俄罗斯圣彼得堡4月3日 - 俄罗斯国际文传电讯社援引执法部门消息人士的话报导，俄罗斯圣彼得堡地铁车厢周一发生的爆炸事件疑为自杀式炸弹袭击，与激进的伊斯兰分子有关。事件导致11人死亡、45人受伤。

俄罗斯总统普京周一晚间亲临现场，并向受害者献花。

目击者称，他们看到身上流血且伴有灼伤的乘客跑出车厢躺在站台的地上，而地铁车厢门被炸弯，车厢里满是烟雾。

俄罗斯过去曾多次遭遇来自国内北高加索地区伊斯兰反叛分子实施的炸弹袭击。安全专家称，当地的反叛已基本被镇压下去，但俄罗斯对叙利亚的军事干预使其成为伊斯兰国袭击的潜在目标。

目前暂无人宣称对此次事件负责。官员表示，将把此次爆炸按恐怖主义袭击处理，但官方尚未证实此事同伊斯兰激进分子有任何关联。

稍早俄罗斯媒体播放了一名有胡须男子的闭路电视影像，称此人是警方正在追查的嫌疑人。但据国际文传电讯社报导，此名男子已经出面并被排除出调查范围。

这家新闻机构援引一位未具名执法机关消息人士的话称，现场人体残骸屍检暗示爆炸为自杀式炸弹所引发。报导称，警方已经确认一名嫌疑人，此人与在俄罗斯被取缔的伊斯兰激进组织有联系。

若证实爆炸确为伊斯兰激进者所为，俄罗斯政府可能会说，这次袭击突显出俄罗斯在叙利亚行动的重要性。俄方在叙利亚支持总统阿萨德打击伊斯兰激进份子。

但俄罗斯社会一些阶层或许会认为，地铁爆炸案证明，普京干预叙利亚的决定再一次让本国公民沦为袭击目标。

俄罗斯全国反恐委员会(National Anti-Terrorism Committee)宣布在另一个车站发现爆裂装置。该装置被藏在灭火器后面，但已被拆除引信。

爆炸在俄罗斯境外也引起了安全担忧。曾经遭到一系列袭击的法国宣布巴黎增加安全措施。

官员周一称死亡人数为10人，但国家反恐委员会(National Anti-Terrorist Committee)随后称11人遇难，45人受伤在医院接受救治。

当局将圣彼得堡地铁站全部关闭。莫斯科地铁方面称采取额外安保措施，以防袭击事件，但未说明具体措施。

俄罗斯特别警惕从叙利亚返回并且讲俄语的反叛分子，后者在叙利亚与伊斯兰国站在同一战线。俄罗斯提高警惕，防范袭击事件卷土重来。(完)