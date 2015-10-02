据信俄罗斯战机轰炸了叙利亚境内一处伊斯兰国占据的城镇

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透贝鲁特10月2日 - 叙利亚人权观察组织周五报告称，据信俄罗斯战机在隔夜轰炸了大马士革东北部130公里的一处由伊斯兰国控制的城镇。
伊斯兰国在8月份夺取了原本由政府控制的Qaryatain镇。人权观察组织干事Rami Abdulrahman对路透称，据信这些战机是俄罗斯的。（完）
(编译 高琦 审校 张明钧)
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。