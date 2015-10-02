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时事要闻 | 2015年 10月 2日 星期五 16:51 BJT

据信俄罗斯战机轰炸了叙利亚境内一处伊斯兰国占据的城镇

路透贝鲁特10月2日 - 叙利亚人权观察组织周五报告称，据信俄罗斯战机在隔夜轰炸了大马士革东北部130公里的一处由伊斯兰国控制的城镇。

伊斯兰国在8月份夺取了原本由政府控制的Qaryatain镇。人权观察组织干事Rami Abdulrahman对路透称，据信这些战机是俄罗斯的。（完）

(编译 高琦 审校 张明钧)

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