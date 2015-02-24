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亚洲 | 2015年 2月 24日 星期二 16:31 BJT

俄罗斯金融：巴克莱将把俄外币债券移出债券指数，因评级降至垃圾级

路透伦敦2月24日 - 继穆迪将俄罗斯政府的外币债券下调至垃圾级别之后，英国银行巴克莱将把该券种移出它的全球债券指数。穆迪是第二家将俄罗斯外币债券降至垃圾级别的评级机构。

巴克莱周一晚间在报告中称，2月底对债券指数进行调整时，将把俄罗斯的10种美元定价和一种欧元定价债券移出巴克莱全球综合债券指数。

这类所谓的“硬通货”债券将不再符合全球投资级别(Investment Grade Global)和欧元综合指数(Euro Aggregate)的条件，但以本币卢布计价的债券将继续保留在巴克莱全球综合债券指数中。

许多资产管理机构只能投资指数成分债券。(完)

(编译 李春喜 审校 王丽鑫)
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