《独家新闻》俄罗斯今年可能首次发行人民币公债

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透莫斯科10月14日 - 俄罗斯财政部政府债务部门主管Konstantin Vyshkovsky周五称，俄罗斯可能在2016年底前首次发行人民币计价的公债。由于在西方市场融资受限，俄政府雄心勃勃地希望利用亚洲信贷市场加以弥补。
低油价导致预算缺口扩大，俄罗斯需要新的现金来源。西方因乌克兰冲突而对该国实施制裁，令其进入西方资本市场受限。
Vyshkovsky对路透称，财政部可能选择的一个方法，是今年稍晚可能出售人民币计价的公债(OFZ)。
Vyshkovsky称，俄罗斯的OFZ发债计划可能筹资相当于10亿美元的人民币，财政部会将资金转为卢布。(完) (编译 王丽鑫；审校 郑茵)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。