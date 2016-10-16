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亚洲 | 2016年 10月 16日 星期日 16:46 BJT

《独家新闻》俄罗斯今年可能首次发行人民币公债

路透莫斯科10月14日 - 俄罗斯财政部政府债务部门主管Konstantin Vyshkovsky周五称，俄罗斯可能在2016年底前首次发行人民币计价的公债。由于在西方市场融资受限，俄政府雄心勃勃地希望利用亚洲信贷市场加以弥补。

低油价导致预算缺口扩大，俄罗斯需要新的现金来源。西方因乌克兰冲突而对该国实施制裁，令其进入西方资本市场受限。

Vyshkovsky对路透称，财政部可能选择的一个方法，是今年稍晚可能出售人民币计价的公债(OFZ)。

Vyshkovsky称，俄罗斯的OFZ发债计划可能筹资相当于10亿美元的人民币，财政部会将资金转为卢布。(完) (编译 王丽鑫；审校 郑茵)

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