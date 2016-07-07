版本:
中国
亚洲 | 2016年 7月 7日 星期四 21:23 BJT

标题新闻：俄财长称有信心明年能大幅增加发债，未来三年每年削减预算赤字相当于GDP的一个百分点

俄罗斯财政部长西卢安诺夫(Anton Siluanov)

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐