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国际财经 | 2015年 2月 11日 星期三 11:35 BJT

俄罗斯2月末或3月将批准成立金砖国家银行的协议

路透伊斯坦布尔2月10日 - 俄罗斯财长西卢安诺夫表示，俄罗斯本月或3月将批准协议，准许成立一个金砖国家银行。

该银行的成立旨在为基础设施项目提供资金。由于就该银行的融资和管理问题一直存在分歧，该计划进展缓慢。

西卢安诺夫称，俄罗斯走在其他金砖国家的前面。

“我们走在所有国家前面。我们可能在2月末或3月签署协议，”西卢安诺夫周二在20国集团(G20)会议间隙对记者表示。

俄罗斯料向该银行注资20亿美元。(完)

(编译 李爽 审校 许娜)

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