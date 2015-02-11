俄罗斯2月末或3月将批准成立金砖国家银行的协议

日本财务大臣称美国升息可能引发新兴市场“资本外逃”
他在与东南亚国家联盟(ASEAN/东盟)、日本、中国及韩国决策官员会面后的记者会上表示，全球决策人士都正密切观察美国下次可能在何时升息。
路透伊斯坦布尔2月10日 - 俄罗斯财长西卢安诺夫表示，俄罗斯本月或3月将批准协议，准许成立一个金砖国家银行。
该银行的成立旨在为基础设施项目提供资金。由于就该银行的融资和管理问题一直存在分歧，该计划进展缓慢。
西卢安诺夫称，俄罗斯走在其他金砖国家的前面。
“我们走在所有国家前面。我们可能在2月末或3月签署协议，”西卢安诺夫周二在20国集团(G20)会议间隙对记者表示。
俄罗斯料向该银行注资20亿美元。(完)
(编译 李爽 审校 许娜)
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他在与东南亚国家联盟(ASEAN/东盟)、日本、中国及韩国决策官员会面后的记者会上表示，全球决策人士都正密切观察美国下次可能在何时升息。
“由于日本经济正在成长，而且将继续以远高于潜力水平的速度成长，产出缺口将在未来数月及数年持续改善。那会强化薪资及物价上升压力，”黑田东彦在一个记者会上表示。
路透横滨5月5日 - 亚洲主要经济体的财长和央行官员周五警告称，向保护主义转变对全球经济增长构成下行风险。 来自日本、中国、韩国及东盟国家的决策官员在亚洲开发银行会议的间隙召开峰会，随后发表声明发出了上述警告。 “不确定性的来源包括政策的向内转变，其中包括向保护主义转移、金融收紧超过预期等，”这些官员们在联合声明中称。 他们还补充说，亚洲的决策者致力于支持开放的多边贸易和投资。(完) (编译 侯雪苹；审校 刘秀红)