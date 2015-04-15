俄舰队经英吉利海峡前往北大西洋进行演习--北方舰队

路透莫斯科4月14日 - 俄罗斯北方舰队称，该国一支海军舰队周二进入英吉利海峡，以前往北大西洋进行防空和反潜演习。

俄罗斯北方舰队发言人在声明中称，这支由“Severomorsk”号反潜舰率领的舰队此前在比斯开湾进行了演习，晚些时候将前往大西洋东北地区。

俄罗斯国际文传电讯社（Interfax）此前报导称，这支舰队将在英吉利海峡举行演习。但俄罗斯北方舰队的声明没有对此予以证实。

俄罗斯战舰出现在英吉利海峡并非罕见之事。去年11月，俄罗斯媒体报导称，俄罗斯一支舰队在英吉利海峡进行军演。北约当时对此报导予以否认。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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