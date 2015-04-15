俄舰队经英吉利海峡前往北大西洋进行演习--北方舰队

中国证券：地方交易场所风险突出，通过半年时间解决风险隐患--证监会
路透北京5月5日 - 中国证监会周五称，地方各类交易场所的问题仍然很大，风险较为突出，形势不容乐观。通过半年时间集中整治规范，基本解决地方各类交易场所存在的违法违规问题和风险隐患。
(本文由路透中文网编译提供)
路透莫斯科4月14日 - 俄罗斯北方舰队称，该国一支海军舰队周二进入英吉利海峡，以前往北大西洋进行防空和反潜演习。
俄罗斯北方舰队发言人在声明中称，这支由“Severomorsk”号反潜舰率领的舰队此前在比斯开湾进行了演习，晚些时候将前往大西洋东北地区。
俄罗斯国际文传电讯社（Interfax）此前报道称，这支舰队将在英吉利海峡举行演习。但俄罗斯北方舰队的声明没有对此予以证实。
俄罗斯战舰出现在英吉利海峡并非罕见之事。去年11月，俄罗斯媒体报道称，俄罗斯一支舰队在英吉利海峡进行军演。北约当时对此报道予以否认。(完)
编译：侯雪苹 发稿：程芳
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