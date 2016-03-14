俄罗斯驳斥英方有关普京希望英国脱欧的说法

俄罗斯驳斥英国方面有关俄罗斯总统普京希望英国退出欧盟以削弱西方的说法。英国外交大臣哈蒙德上周称，唯一希望英国退出欧盟的国家是俄罗斯。“俄罗斯被卷入了英国退欧的国内辩论中。”俄罗斯驻伦敦大使馆在声明中称，“为何用这一与俄罗斯有关的邪恶论点来解释一项政府政策呢？”英国将于6月就是否退出欧盟举行公投。路透