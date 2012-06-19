普京欲亲临伦敦观看奥运会柔道比赛

路透墨西哥洛斯卡沃斯6月19日电---俄罗斯总统普京的发言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）周一对记者表示，普京打算在伦敦奥运会期间去英国观看柔道比赛。这将是普京九年来首次访问英国。

在墨西哥洛斯卡沃斯召开二十国集团（G20）峰会间隙，普京与英国首相卡梅伦举行了双边会谈，佩斯科夫是在两人会谈结束後宣布此事的。普京是柔道黑段。

“普京向卡梅伦表示祝愿英国成功举办奥运会，并称他正考虑在奥运会期间的某一天去伦敦观看柔道项目比赛。他晚些时候将（就此事）作出决定，”佩斯科夫说。

2006年，前俄罗斯间谍亚历山大·利特维年科（Alexander Litvinenko）被毒杀，英国要求引渡疑犯卢戈沃伊（Andrei Lugovoy），但遭到俄罗斯的拒绝，此事导致两国关系恶化。

普京上次访问英国是在2003年。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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