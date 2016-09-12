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亚洲 | 2016年 9月 12日 星期一 22:07 BJT

标题新闻：俄罗斯财长称初步数据显示今年1-8月预算赤字为2,335亿美元，相当于GDP的2.9%

GDP：国内生产总值

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

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