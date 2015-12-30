花旗预估未来数年亚洲财富管理业务新净资金增速达10%
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
路透莫斯科12月30日 - 俄罗斯财政部长西卢安诺夫（Anton Siluanov）周三称，俄罗斯财政部预计2016年油价平均约40美元一桶。
“我们必须作好准备，应对油价的不同走势，”西卢安诺夫接受“俄罗斯24”电视台采访称。
“我们估计预算收入的时候，对明年油价的估计约为40美元一桶。对于如何应对40美元一桶的情境，我们做好了打算。各项措施和提议已准备好。”
西卢安诺夫称，他预计到2016年底俄罗斯通胀率将降至6-7%，而2015年底为略高于13%。
油价持续走低对俄罗斯经济与货币构成冲击。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王燕焜
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