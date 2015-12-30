路透莫斯科12月30日 - 俄罗斯财政部长西卢安诺夫（Anton Siluanov）周三称，俄罗斯财政部预计2016年油价平均约40美元一桶。

“我们估计预算收入的时候，对明年油价的估计约为40美元一桶。对于如何应对40美元一桶的情境，我们做好了打算。各项措施和提议已准备好。”