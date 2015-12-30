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亚洲 | 2015年 12月 30日 星期三 17:57 BJT

俄罗斯财政部预计2016年油价平均约40美元一桶

(本文由路透中文网编译提供)

路透莫斯科12月30日 - 俄罗斯财政部长西卢安诺夫（Anton Siluanov）周三称，俄罗斯财政部预计2016年油价平均约40美元一桶。

“我们必须作好准备，应对油价的不同走势，”西卢安诺夫接受“俄罗斯24”电视台采访称。

“我们估计预算收入的时候，对明年油价的估计约为40美元一桶。对于如何应对40美元一桶的情境，我们做好了打算。各项措施和提议已准备好。”

西卢安诺夫称，他预计到2016年底俄罗斯通胀率将降至6-7%，而2015年底为略高于13%。

油价持续走低对俄罗斯经济与货币构成冲击。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王燕焜

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