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路透中文国际短讯 | 2012年 5月 22日 星期二 09:40 BJT

俄罗斯新内阁成员名单出炉

俄罗斯总统普京周一公布新内阁成员名单，表明他对经济和国家安全事务的控制得到加强。其密友舒瓦洛夫继续担任负责经济事务的第一副总理，莫斯科警察局长克罗克特斯夫担任内务部长，外交部长拉夫罗夫、国防部长谢尔久科夫以及副总理罗戈津继续留任。

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