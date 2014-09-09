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时事要闻 | 2014年 9月 9日 星期二 14:27 BJT

俄罗斯否认军机迫近加拿大军舰--俄塔社

路透莫斯科9月9日 - 一名俄罗斯国防部官员周二表示，俄罗斯未有军机飞行迫近位于黑海的加拿大军舰，对加拿大官方先前表示的不满做出回应。

俄塔社引述俄国军官Igor Konashenkov谈话指出，两架俄罗斯飞机曾经在例行航程中飞越该区域，但“并未飞行迫近外国军舰”。(完)

(编译 张明钧; 审校 于春红)

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