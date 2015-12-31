俄罗斯为私人企业提供17.5亿美元低息国家贷款，普京女婿将从中获益

(本文由路透中文网编译提供)

路透莫斯科12月30日 - 路透查阅公共文件后发现，俄罗斯总统普京的女婿基里尔·沙玛罗夫(Kirill Shamalov)将从俄罗斯提供的17.5亿美元低息国家贷款中受益。这笔贷款将为沙玛罗夫持有大量股份的一家公司的化工项目提供融资。沙玛罗夫是普京女儿卡捷琳娜·吉洪诺娃(Katerina Tikhonova)的丈夫。

沙玛罗夫是俄罗斯最大石化企业西布尔（Sibur）的大股东。西布尔本月从俄罗斯国家财富基金获得了17.5亿美元贷款，用以帮助该公司在西伯利亚托博尔斯克建设一家新的大型工厂。

据公司文件，西布尔以2%的现行利率获得该笔贷款。金融分析师称，这是一笔合算的交易。巴克莱银行分析师Artyom Usmanov称，贷款方在俄罗斯债券市场贷到这样一笔款项可能需支付7%以上的利率。赖夫艾森银行分析师Irina Alizarovskaya称这笔贷款“相当便宜”。

沙玛罗夫没有回应置评请求。

西布尔首席执行官Dmitry Konov在该公司12月9日发布的声明中称，这笔国家贷款享有“优惠条款”。西布尔发言人称，公司不知悉“有关公司股东与俄罗斯总统之间存在家庭关系或者关系的”信息。该发言人称，这笔17.5亿美元的国家贷款“经过了所有必要程序，严格依法获得批准”。

这笔国家贷款构成了西布尔西伯利亚石化项目95亿美元总成本的一部分。该项目命名为ZapSibNeftekhim或ZapSib。西布尔在公告中称，ZapSib项目将成为“俄罗斯最大的现代石化设施”，并将打造一家利用西伯利亚天然气制造化工产品的世界级工厂。

该项目对于西布尔的未来前景以及沙玛罗夫的股权价值十分重要。

沙玛罗夫2013年与普京女儿结婚后，将在西布尔的持股增加了五倍，西布尔也加大了对ZapSib项目的投入。路透本月早些时候披露，沙玛罗夫2014年9月收购了西布尔17%的股份，成为该公司第二大股东，总持股达21.3%。按照近期的股票交易判断，沙玛罗夫目前在西布尔的持股价值28.5亿美元。

俄罗斯经济发展部的发言人称，对西布尔的贷款以卢布计将大有前途，且这笔贷款可帮助吸引外国投资。俄罗斯经济发展部为俄国家财富基金确定贷款项目。

西布尔另一名大股东是亿万富豪、石油交易商格纳迪·季姆琴科（Gennady Timchenko）。季姆琴科是普京的老友，也是俄罗斯天然气公司诺瓦泰克(Novatek)的大股东。诺瓦泰克亦从俄罗斯国家财富基金获得融资。俄罗斯国家财富基金的一份名单显示，诺瓦泰克和西布尔是通过该方式获取融资的唯一两家私人企业。

诺瓦泰克没有回应置评请求。（完）