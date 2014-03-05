版本:
中国
时事要闻 | 2014年 3月 5日 星期三 18:15 BJT

俄罗斯夺取克里米亚地区的两处乌克兰导弹营地--Interfax

路透基辅3月5日 -国际文传电讯社(Interfax)引述军方消息报导称，俄罗斯武装力量周三夺取了克里米亚地区的两处乌克兰导弹防御营地。

乌克兰国防部无法立即对该报导予以证实。报导引述消息人士称，“我们预期俄罗斯导弹特种人员和亲俄分子将到来，他们将说服乌克兰军队人员同他们一起展开共同作战任务。”（完）

(编译 高琦 审校 杜明霞)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 时事要闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐