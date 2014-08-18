若西方实施新制裁 俄罗斯可能禁止汽车进口

路透莫斯科8月18日 - Vedomosti日报周一报导称，如果美国和欧盟对俄罗斯采取更多制裁，俄罗斯可能加强报复性制裁举措，包括禁止进口汽车等产品。

据Vedomosti，2014年上半年俄罗斯销售的乘用车中有27%来自进口，卡车中有46%为进口，公共汽车有13%。

该报称，新的禁令不适用国外车企在俄境内的生产。福特(F.N)、福斯汽车(大众汽车, Volkswagen)(VOWG.DE)、雷诺汽车(Renault)(RENA.PA)、丰田(7203.T)和现代汽车(005380.KS)都在俄罗斯设有生产工厂。

该报还称，有关新措施的提案已上交给普京，不过目前没有做出准备进行新制裁的决定。(完)

(编译 王丽鑫； 审校 田建华)

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