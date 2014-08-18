若西方实施新制裁 俄罗斯可能禁止汽车进口

美国财长称特朗普税改计划可能带来一些短期预算问题
路透华盛顿4月22日 - 美国财长努钦周六表示，如果从传统的“静态”预算分析规则来看，特朗普政府的税改计划将带来一些“短期问题”。
路透莫斯科8月18日 - Vedomosti日报周一报导称，如果美国和欧盟对俄罗斯采取更多制裁，俄罗斯可能加强报复性制裁举措，包括禁止进口汽车等产品。
据Vedomosti，2014年上半年俄罗斯销售的乘用车中有27%来自进口，卡车中有46%为进口，公共汽车有13%。
该报称，新的禁令不适用国外车企在俄境内的生产。福特(F.N)、福斯汽车(大众汽车, Volkswagen)(VOWG.DE)、雷诺汽车(Renault)(RENA.PA)、丰田(7203.T)和现代汽车(005380.KS)都在俄罗斯设有生产工厂。
该报还称，有关新措施的提案已上交给普京，不过目前没有做出准备进行新制裁的决定。(完)
(编译 王丽鑫； 审校 田建华)
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