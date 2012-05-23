俄罗斯计划打造远东博彩中心

4月6日 俄罗斯远东城市符拉迪沃斯托克附近的在建的一座大桥。 REUTERS/Yuri Maltsev

路透澳门5月23日电（记者 Farah Master）---俄罗斯计划在远东港口城市符拉迪沃斯托克附近打造一个博彩和娱乐中心，吸引在澳门和新加坡出手阔绰的亚洲玩家。

符拉迪沃斯托克位於中俄边境附近，以石油和天然气管道而闻名。该城市将於9月主办亚太经济合作组织峰会，一直在进行市容改造。

越南和菲律宾等亚洲国家也在建立类似的旅游和娱乐中心，料对符拉迪沃斯托克构成竞争。

俄罗斯国有企业Nash Dom Primorye料在周三于澳门举行的国际博彩博览会上宣布，正在寻找私人投资者或企业，在符拉迪沃斯托克附近6平方公里的区域兴建博彩度假村。

符拉迪沃斯托克是俄罗斯四个博彩合法区域之一，也是唯一一个正式计划吸引外国投资者的区域。

该项目被称为综合娱乐区，料可容纳约五个大型度假村。

博彩市场研究机构Gaming Market Advisors的一份报告称，该项目完成後可能带来20-70亿美元的收入。2011年，新加坡大小相当的博彩区域收入超过50亿美元。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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