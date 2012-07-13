俄罗斯公布优惠政策吸引博彩投资

路透香港7月12日电（记者 Farah Master）---俄罗斯滨海边疆区公布了初步投资指南，以比澳门和新加坡更为诱人的条件，吸引国际博彩巨头投资建设大规模度假村，试图从亚洲急剧膨胀的博彩业分得一杯羹。

菲律宾和越南等其他亚洲国家也在发展博彩度假村，增加旅游业收入。台湾马祖岛近期也投票通过允许建立博彩度假村。

滨海边疆区与中国和朝鲜接壤，计划分三阶段开发12个赌场，2016年以前完成第一阶段，总投资约20亿美元。

根据一份周四公布的文件，俄罗斯国有开发商Nash Dom Primorye邀请各家企业为项目投标，承诺提供优惠的租赁条件，对博彩毛收入零税收，以此创造就业岗位及促进该地区旅游业发展。

全球博彩之都澳门对博彩毛收入征税39%，新加坡对此征税约15%。

文件称，对俄罗斯项目投标的企业应专注吸引来自东亚的游客，尤其是韩国、日本和大中华地区。俄罗斯仍将面临来自澳门和新加坡赌场的竞争，但是俄罗斯凭借优越的地理位置能够吸引中国北方的赌客。

行业分析师称，旅游区建设完成後，酒店、快艇俱乐部、购物中心和滑雪与高尔夫运动场等收入有望达到20-70亿美元。他们还表示，2011年新加坡博彩营收为57亿美元。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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