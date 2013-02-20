去年近500亿美元资金非法流出俄罗斯--央行

路透莫斯科2月20日 - 俄罗斯央行周三称，2012年接近500亿美元资金非法流出该国，其中一半以上可能是被某一单一群体控制。

俄罗斯央行行长伊格纳季耶夫（Sergei Ignatyev）援引央行的研究结果作出上述言论。该行称将在周三晚些时候发布该研究结果。

“给人的印象是，它们（外流的一半资金）全部由一个组织良好的群体控制，”伊格纳季耶夫接受俄罗斯《商业日报》（edomosti daily）采访时说。

伊格纳季耶夫在联邦委员会回答记者提问时拒绝指明这一群体。伊格纳季耶夫将在联邦委员会发表演讲，他将于今年6月退休。

俄罗斯央行的研究发现，去年从该国非法外流的资金为490亿美元，相当于国内生产总值（GDP）的2.5%左右。

“它（外流资金）可能被用来购买毒品……‘灰色’进口品……贿赂或向负责大规模采购的官员（和）经理提供回扣，”伊格纳季耶夫对《商业日报》说。“这还可用来避税。”

俄罗斯央行预计，这些非法外流的资金中，有140亿美元与贸易活动有关，余下的351亿美元则是“可疑”资本转移。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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