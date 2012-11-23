分析：俄罗斯式量化宽松或贻害无穷

路透莫斯科11月22日电(记者 Jason Bush)---俄罗斯央行向银行的大举放贷正推动该国信贷的迅速增加，但也引发推高通胀和出现潜在信贷泡沫的风险。这被戏称为俄罗斯式量化宽松。

乍看起来，俄罗斯央行好像在采取强力行动。为降低通胀，该央行最近调高了利率，与西方经济体极度宽松的货币政策形成鲜明对比。

但尽管俄罗斯一边收紧货币政策，另一边却一直在放开闸门。

阿尔法银行的首席经济学家欧洛娃(Natalia Orlova)表示：“他们正发出自相矛盾的信号。他们提高了利率……同时他们又继续维持贷款增长。”

截至11月1日，俄罗斯央行释出的信贷总额猛增至2.5万亿卢布(800亿美元)，且正逼近2008-2009年金融危机顶峰时的水平。

该央行向银行注资的角色看似将继续增强，因俄罗斯当局努力遏制银行信贷可能出现的下滑。信贷下滑将使经济进一步放缓，对总统普京所获得的支持不利。

至少在理论上，央行向银行增加信贷，可以通过鼓励银行放贷、支持企业和消费者消费，从而支撑经济。

但俄罗斯央行信贷的增加，实质上是因为银行从市场获得资金情况的收紧。隔夜同业拆借利率从2011年伊始的不到3%，稳步增加至当前的6%左右。

很多银行家称责任在俄罗斯央行。上月，俄罗斯联邦储蓄银行(Sberbank) (SBER.MM)负责人格列夫(German Gref)抨击了央行9月提高利率一事，称更高的借款成本将打击信贷并损伤经济增长。

但资金短缺的更深层次原因在於俄罗斯各银行的自身行为。

信贷评级机构穆迪驻莫斯科副董事总经理Yaroslav Sovgyra表示：“这个问题的原因在於，银行释出的流动性高於他们以客户资金形式所吸引到的金额。”

根据俄罗斯央行月度银行业评估，今年前10个月，俄罗斯各银行的信贷总额增加15%，远远超过客户存款9.4%的增幅。

这一缺口意味着，他们转而求助央行填补差额。穆迪预测，到明年底，俄罗斯央行注资占各银行负债的比例将从目前的6%增加至15%。

在各大银行的压力下，俄罗斯央行承诺未来会接受更多种类的抵押品，并延长央行再融资操作的最长期限，从目前的3个月，增加至最多一年。

这也增加了人们的担忧，即一开始作为紧急措施出现的政策正很快变成新常态。

Sovgyra表示：“银行通常应在形势艰难时求助央行，例如当你需要临时支持要增加流动性时。”

分析人士担心，央行信贷扩张将稀释央行自身以及从央行获得注资的银行的资产质量。

他们指出，尽管近期央行提高利率，市场中风险最高的零售贷款的增长速度，仍加速到超过40%。

出於对这一高速增长的担忧，俄罗斯央行正加强监管，缩紧风险高的零售贷款。但其似乎没有太大意愿控制企业贷款，而企业贷款正是导致俄罗斯银行在2008-2009年陷入困境的主要原因。（完）

编译：靳怡雯 发稿：张家伟

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