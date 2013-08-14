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亚洲 | 2013年 8月 14日 星期三 08:08 BJT

俄罗斯经济：央行预计今年经济成长率将约为2%，明年略微加快--文件

路透莫斯科8月13日 - 俄罗斯央行在周二公布的文件中表示，预计今年该国经济成长率将约为2%，低于官方此前预估的2.4%，但2014年应会略微加快。

俄罗斯央行上周刚刚维持指标利率不变，但暗示经济有可能成长放缓。该央行指称其货币政策“适度强硬”，为改变策略及放宽货币政策打开了大门。

该国第二季国内生产总值(GDP)较上年同期仅成长1.2%，低于分析师预估的增长1.9%，引发了俄罗斯经济是否将陷入衰退的讨论。(完)
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