俄罗斯经济: 央行称进一步放宽货币政策会产生不利效果

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透莫斯科1月16日 - 俄罗斯央行第一副总裁Alexei Ulyukayev周三发表言论,为最近一次维持利率不变的决议进行辩护,称在经济增长率接近长期可持续水平之际,进一步放宽货币政策不是有益的举措.
"俄罗斯经济增长率为3.5%,大致与趋势成长率相当."他在一个经济论坛会上表示,"因此,通过降息来放宽货币政策,或是提出推出额外的量化宽松举措,都将产生不利效果...并导致新的失衡情况加重."
俄罗斯央行周二维持货币政策不变,并且对通胀表达了相当强硬的立场,从而令未来利率走向蒙上迷雾.(完)
(编译 高琦 审校 王洋)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。