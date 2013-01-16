俄罗斯经济: 央行称进一步放宽货币政策会产生不利效果

路透莫斯科1月16日 - 俄罗斯央行第一副总裁Alexei Ulyukayev周三发表言论,为最近一次维持利率不变的决议进行辩护,称在经济增长率接近长期可持续水平之际,进一步放宽货币政策不是有益的举措.

"俄罗斯经济增长率为3.5%,大致与趋势成长率相当."他在一个经济论坛会上表示,"因此,通过降息来放宽货币政策,或是提出推出额外的量化宽松举措,都将产生不利效果...并导致新的失衡情况加重."