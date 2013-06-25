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货币新闻 | 2013年 6月 25日 星期二 14:59 BJT

卢布汇率：俄罗斯央行6月21日卖出约2亿美元来干预汇市，遏制卢布跌势

路透莫斯科6月25日 - 周二公布的数据显示，俄罗斯央行6月21日卖出66亿卢布(1.9884亿美元)来干预汇市，遏制卢布的跌势。

随着卢布兑一篮子货币逼近31.65-38.65卢布波动范围的边界，俄罗斯央行加大了市场干预的力度。

根据路透的计算，俄罗斯央行自6月初以来，已累计卖出20亿美元来缓和卢布的跌势。

周二0630 GMT时，卢布兑一篮子货币 持平于37.30。(完)

(编译 兰秀娟; 审校 张涛)

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