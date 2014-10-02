俄罗斯央行着手研拟油价重挫的因应之道

路透莫斯科10月1日 - 俄罗斯央行周三表示，正着手拟定支持经济的措施，以因应万一油价下跌三分之一以上的局面；这显示俄国对卢布下跌及西方制裁影响的担忧加剧。

西方对俄罗斯在乌克兰危机中扮演的角色所采取的惩罚性措施，已令俄国经济迈向停滞。国际货币基金组织(IMF)腰斩俄国2015年经济成长预估至仅0.5%。世界银行预估俄国明年经济成长率仅有0.3%。

俄罗斯央行对路透表示，正在拟定一个假设油价跌至每桶60美元的“压力情境”。

“俄罗斯央行正在研拟一项压力情境，假设外在经济环境大幅恶化，与(目前最悲观的情境)进行比较，”俄罗斯央行在一份电邮声明中表示。

“该压力情境是假设油价下跌的情况明显恶化，跌到每桶60美元的水平。”

俄罗斯央行目前最审慎的预估，是油价在2017年跌至每桶86.5美元。央行的基本情境是，假设油价未来三年维持在每桶100美元以上。即便如此，央行也仅预估经济将小幅成长。

央行对路透表示，“正持续讨论”这项草案，但该情境将被央行纳入2015-2017年货币政策的最终版本。

伦敦Standard Bank新兴市场策略师主管Timothy Ash表示，如果原油价格跌到60美元，俄罗斯经济将遭遇重大困境。他表示，这可能导致“深度衰退、巨额的经常帐与财政赤字、以及大量资本外逃，银行也将面临巨大压力。”(完)

(编译 陈宗琦；审校 龚芳)

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