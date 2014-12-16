更新版 1-俄罗斯央行：实施升息紧急措施，以防卢布崩跌

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
自夏季以来，俄罗斯经济前景明显恶化。投资者对俄罗斯资产普遍怀有避险情绪，导致资本外逃迅速增加，而且西方制裁措施限制了俄罗斯企业进入国际资本市场的渠道。
这给普京带来重大挑战。普京的支持率在一定程度上基于他能够提供稳定和繁荣，但卢布下跌令他的支持率面临风险。卢布重挫推高本就飞升的通胀，并且损害了俄罗斯在投资者心中的信誉。
俄罗斯央行周二早间把通过28天期外汇回购协议标售向银行业者提供外币的最大额度从15亿美元提高至50亿美元。
该央行表示，为了提高货币政策的效率，将以浮动利率提供2至549天非市场性资产担保的贷款。
俄罗斯央行现在预计明年年初经济可能出现收缩，如果平均油价为每桶60美元，2015年全年经济可能萎缩约4.5%。
俄罗斯经济仍在很大程度上依赖石油和天然气的销售，尽管自由派政策制定者多年来要求进行结构性改革。石油和天然气约占俄罗斯出口的三分之二。
这意味着全球油价震荡会对俄罗斯国际收支，乃至卢布汇率产生重大影响。
前俄罗斯财长库德林周二在Twitter上写道，卢布下跌的原因还包括，投资者缺乏对俄罗斯政府经济政策的信任。
投资者对俄罗斯央行周二升息决定给予肯定，称这展示出央行对卢布汇价的守卫是有力的。
“这无疑是朝正确方向迈进的一步...”瑞银财富管理的新兴市场首席投资官Jorge Mariscal表示。
“做空(卢布)变得更加困难。我认为这显示出他们真的非常关切卢布贬值的速度。”
2014年油价和卢布表现图表：link.reuters.com/deq63w
油价下滑打压俄罗斯经济和卢布汇率图表：
(完)
(编译 王颖/杜明霞；审校 戴素萍/张涛)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
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* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申