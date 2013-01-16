俄罗斯经济: 利率水平暂时合适,但下次会议可能调整--央行副总裁

路透莫斯科1月16日 - 俄罗斯央行第一副总裁Alexei Ulyukayev周三称,央行认为当前的利率走廊是可接受的,但下次政策会议有可能调整利率.

俄罗斯央行周二维持货币政策未变,但弃用了此前关于央行认为利率"短期而言可接受"的措辞.

Ulyukayev在一场经济会议的间隙告诉记者,措辞的调整意味着央行在下月政策会议上可能会考虑"任何"利率决议.(完)