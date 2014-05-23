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货币新闻 | 2014年 5月 23日 星期五 16:27 BJT

俄罗斯金融：4月资本净流出46亿美元--央行总裁

路透圣彼得堡5月23日 - 俄罗斯央行总裁Elvira Nabiullina周五表示，俄罗斯4月资本净流出46亿美元。

Nabiullina称，“估算”2014年全年资本净流出850-900亿美元。(完)

(编译 杜明霞；审校 王洋)
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