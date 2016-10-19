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亚洲 | 2016年 10月 19日 星期三 21:29 BJT

标题新闻：到明年一季末俄罗斯企业须偿清437亿美元外债，其中12月须偿清134亿，同比降24%-央行

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

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