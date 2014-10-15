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货币新闻 | 2014年 10月 15日 星期三 14:23 BJT

俄罗斯央行：10月10日和13日投入1,096.2亿卢布干预汇市

由于周一适逢美国假期，10月10日干预汇市投入的美元数据比通常公布的晚。

卢布兑美元 近日持续下跌，因油价下滑，而且俄罗斯在乌克兰危机中的角色，令市场普遍对俄国资产存在风险厌恶情绪。(完) (编译 王丽鑫； 审校 蔡美珍)
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