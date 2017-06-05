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亚洲 | 2017年 6月 5日 星期一 21:58 BJT

标题新闻：俄央行总裁称将在6月会议上考虑降息25或50个基点，可能上调基线预估中的油价假设

俄罗斯央行总裁纳比乌里娜(Elvira Nabiullina)

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