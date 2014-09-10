俄铝称考虑与中国铝业在东西伯利亚成立合资项目

路透天津9月10日 - 俄罗斯铝业联合公司(0486.HK)副总裁周三对路透说，该公司正在与中国铝业公司(601600.SS)(2600.HK)研议在俄罗斯西伯利亚东部成立一个合资项目。俄铝在3月时暂时搁置了这项计划。

俄铝副总裁Oleg Mukhamedshin在天津举行的世界经济论坛会议间隙说，这项合作计划的基础是西伯利亚东部丰富的矿藏、水力发电潜力和其接近中国的地理优越性。

“我们考虑在西伯利亚东部一项合资计划的可能性，”Mukhamedshin 说。“市场现仍有相当多的显性库存，所以这不是个短期项目，但是中期来看，市场将处于供应短缺，该项目将正好因应成长的需求，我们会考虑这项计划。”(完)

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