俄铝称考虑与中国铝业在东西伯利亚成立合资项目

中国金融监管改革原则方向已达共识 金融工作会议召开或临近--建行
路透北京4月19日 - 中国建设银行官方公众号“建行金融市场业务”周三发文称，昨日召开的深改小组第三十四次会议专题讨论金融监管，结合此前关于金融监管机构改革的吹风，新金融监管体制的基本原则和方向层面已经达成共识，表明以金融监管为重要内容的第五次金融工作会议的召开也在临近。
路透天津9月10日 - 俄罗斯铝业联合公司(0486.HK)副总裁周三对路透说，该公司正在与中国铝业公司(601600.SS)(2600.HK)研议在俄罗斯西伯利亚东部成立一个合资项目。俄铝在3月时暂时搁置了这项计划。
俄铝副总裁Oleg Mukhamedshin在天津举行的世界经济论坛会议间隙说，这项合作计划的基础是西伯利亚东部丰富的矿藏、水力发电潜力和其接近中国的地理优越性。
“我们考虑在西伯利亚东部一项合资计划的可能性，”Mukhamedshin 说。“市场现仍有相当多的显性库存，所以这不是个短期项目，但是中期来看，市场将处于供应短缺，该项目将正好因应成长的需求，我们会考虑这项计划。”(完)
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路透北京4月19日 - 中国建设银行官方公众号“建行金融市场业务”周三发文称，昨日召开的深改小组第三十四次会议专题讨论金融监管，结合此前关于金融监管机构改革的吹风，新金融监管体制的基本原则和方向层面已经达成共识，表明以金融监管为重要内容的第五次金融工作会议的召开也在临近。
路透北京4月19日 - 中国股市沪综指周三早盘收跌逾1%。分析师指出，今日大盘跳空低开低走，个股全线下跌。金融监管加强监管令投资者风险偏好有所降低，同时大宗商品价格近期出现急速调整，市场担心经济复苏势头或将减弱。此外，国际市场避险情绪有所提升，短期大盘处于风险集中释放的过程，不过当前位置技术上仍存在一定支撑。
路透上海4月18日 - 日本丰田汽车将从10月开始在中国测试氢燃料电池车，为该公司确定在华销售Mirai氢燃料动力车可行性努力的一部分。