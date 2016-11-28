独家：俄罗斯InterRAO和中国华电均有意收购Enel Russia--消息

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透莫斯科11月25日 - 两位了解情况的金融市场人士告诉路透，俄罗斯国家电力公司InterRAO(IRAO.MM)和中国华电均有意收购意大利国家电力公司(Enel)(ENEI.MI)的俄罗斯分公司Enel Russia(ENRU.MM)。
Enel执行长Francesco Starace表示，本周公司收到洽购Enel Russia的主动收购意向。Enel Russia掌握四家发电站，公司的56.4%股权为Enel持有。他没有具体给予说明。
过去10年俄罗斯电力行业的国家垄断格局被打破，数家外资公司进入，Enel即是其中之一，当时该公司以26亿欧元买下OGK-5的控股权，即今日的Enel Russia。
消息人士没有透露交易可能达到的估值水平以及时间。他们表示，InterRAO和中国华电正在竞购Enel Russia，两家公司并未有组建合资企业的讨论。
随着西方国家在2014年对俄罗斯实施制裁，俄罗斯政府正日渐转向东方，以寻求投资与合资项目。
Enel和Enel Russia均拒绝置评，InterRAO亦是同样态度。路透联系到的一位华电人士称，并不知晓此事。
路透未能联系到Huadian发言人。Huadian目前正在俄罗斯中部地区的Yaroslavl兴建一家发电站，合资方是俄罗斯另一家电力公司TGK-2。(完)
(编译 郑茵 审校 张荻)
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