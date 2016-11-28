独家：俄罗斯InterRAO和中国华电均有意收购Enel Russia--消息

路透莫斯科11月25日 - 两位了解情况的金融市场人士告诉路透，俄罗斯国家电力公司InterRAO(IRAO.MM)和中国华电均有意收购意大利国家电力公司(Enel)(ENEI.MI)的俄罗斯分公司Enel Russia(ENRU.MM)。

Enel执行长Francesco Starace表示，本周公司收到洽购Enel Russia的主动收购意向。Enel Russia掌握四家发电站，公司的56.4%股权为Enel持有。他没有具体给予说明。

过去10年俄罗斯电力行业的国家垄断格局被打破，数家外资公司进入，Enel即是其中之一，当时该公司以26亿欧元买下OGK-5的控股权，即今日的Enel Russia。

消息人士没有透露交易可能达到的估值水平以及时间。他们表示，InterRAO和中国华电正在竞购Enel Russia，两家公司并未有组建合资企业的讨论。

随着西方国家在2014年对俄罗斯实施制裁，俄罗斯政府正日渐转向东方，以寻求投资与合资项目。

Enel和Enel Russia均拒绝置评，InterRAO亦是同样态度。路透联系到的一位华电人士称，并不知晓此事。

路透未能联系到Huadian发言人。Huadian目前正在俄罗斯中部地区的Yaroslavl兴建一家发电站，合资方是俄罗斯另一家电力公司TGK-2。(完)