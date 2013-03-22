中俄能源：俄En+ Group和中国签署20亿美元协议开发俄煤炭资源

中国房地产：北京市今年自住房供地规模1.5万套以上，继续加大供应力度
路透北京3月28日 - 新华社周二报导，北京市将在今年继续加大自住型商品房供应力度，年内实现自住型商品房供地规模1.5万套以上。
路透莫斯科3月22日 - 俄铝 母公司En+ Group周五表示，已经与神华集团和中国国家开发银行达成协议，开发俄罗斯东部地区煤炭资源。
En+ Group称，中国国开行将向该公司和神华集团提供最多20亿美元资金，用于西伯利亚东部和俄罗斯远东地区的项目。En+ Group是俄罗斯大亨Oleg Deripaska麾下的能源集团。
这些公司将投资于远东地区煤炭开采、建设运输基础设施或改善港口，并处理煤炭的运输和销售问题。(完)
(编译 杜明霞; 审校 李春喜)
路透北京3月28日 - 新华社周二报导，北京市将在今年继续加大自住型商品房供应力度，年内实现自住型商品房供地规模1.5万套以上。
路透东京3月28日 - 日本啤酒生产商朝日集团控股周二表示，将用74亿欧元(80亿美元)的银行贷款为收购百威英博(Anheuser-Busch InBev)的欧洲资产融资。
新华社报导称，国土资源部等周一进一步明确了耕地占补平衡工作从严管控的机制，并强调地方党委、政府的耕地保护第一责任，强调加强耕地保护考核监督。