中俄能源：俄En+ Group和中国签署20亿美元协议开发俄煤炭资源

路透莫斯科3月22日 - 俄铝 母公司En+ Group周五表示，已经与神华集团和中国国家开发银行达成协议，开发俄罗斯东部地区煤炭资源。

En+ Group称，中国国开行将向该公司和神华集团提供最多20亿美元资金，用于西伯利亚东部和俄罗斯远东地区的项目。En+ Group是俄罗斯大亨Oleg Deripaska麾下的能源集团。

这些公司将投资于远东地区煤炭开采、建设运输基础设施或改善港口，并处理煤炭的运输和销售问题。(完)