中俄关于再建两条对中国输气管线的谈判停滞不前--消息

路透莫斯科6月7日 - 两名了解情况的俄罗斯消息人士告诉路透，从俄罗斯向中国再建两条输气管线的谈判陷入停滞，因为中国方面在重新考虑自身能源需求的平衡问题，包括需要多少液化天然气(LNG)的问题。

俄罗斯天然气工业股份公司(俄气/Gazprom)与中方就再建两条输气管线进行磋商。该公司已经开工建设一条名为“西伯利亚力量(Power of Siberia)”的对华输气管线。计划新建的两条管线，一条在西部，叫做“西伯利亚力量2号线”，一条在东部，始于太平洋上的萨哈林岛(库页岛)。

“西伯利亚力量2号线(西线)和萨哈林岛线都没有进展。有很多因素，他们(中国)还没有准备好做决定，”一名了解中俄能源谈判的消息人士表示。

一名俄气方面的消息人士表示，这两条管线还没有进展。如果建成的话，这两条管线每年将从俄罗斯向中国再输送400亿立方米(bcm)燃气。

“西伯利亚力量”输气管线预计2019年底或2020年之后投入使用，每年将向中国输送380亿立方米燃气。

俄气和中国石油天然气集团公司(CNPC)均暂未回复路透的置评请求。

根据BP对截至2035年的能源展望，从2025年开始的未来10年，包括俄罗斯在内的对华管道燃气供应占比将大体保持不变，因为LNG和中国自己的天然气产量占比将大幅增长。

“除了已经签署协议的管线(西伯利亚力量)，到2035年之前，我们预计没有(新增)管线的需要。”BP的俄罗斯及独联体经济研究部门主管Vladimir Drebentsov表示。(完)