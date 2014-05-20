中俄合资企业计划筹集8亿美元旅游基金

今年中国汽车销售将呈稳中趋缓 因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透香港5月19日 - 俄罗斯直接投资基金(RDIF)首席执行官Kirill Dmitriev周一表示，RDIF和中国投资有限责任公司(CIC)成立的一家合资公司计划募集一个规模8亿美元的基金，用于投资高端居住中心的基础设施，并开发中俄旅游业。
这是RDIF开发的一系列合作和基金项目中的最新动作。RDIF是一家为吸引战略性投资者成立于2011年、规模为100亿美元的主权财富基金。
Kirill Dmitriev在接受路透采访时表示，RDIF通过俄中投资基金(RCIF)持有新基金的股份。RCIF是2012年RDIF与中国投资集团成立的一家私募公司。
“我们将持有控股权，同时从国际合作伙伴那里筹集剩余的基金。”
双方周二将在上海签署协议。
俄罗斯总统普京周二抵达上海，进行为期两天的访问，预计他将在此行中签署一系列协议。
中国是俄罗斯游客的第二大热门目的地。
Dmitriev称，RCIF是一家规模为20亿美元的私募股权基金，迄今半数资金已经用于投资。70%的基金定向投资于俄罗斯。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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