中俄合资企业计划筹集8亿美元旅游基金

****主要国家经济指标预测--5月1日****
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月1日(一) 0000 韩国贸易收支(亿美元) 4月初值 -- 顺差62.7 出口(较上年同期) +15.3% +13.6% 进口(较上年同期) +21.0% +27.7% 0030 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 4月 -- 52.8 0715 瑞士零售销售(较上年同期) 3月 -- +0.6% 1230 美国实质个人支出(较前月)
(本文由路透中文网编译提供)
路透香港5月19日 - 俄罗斯直接投资基金(RDIF)首席执行官Kirill Dmitriev周一表示，RDIF和中国投资有限责任公司(CIC)成立的一家合资公司计划募集一个规模8亿美元的基金，用于投资高端居住中心的基础设施，并开发中俄旅游业。
这是RDIF开发的一系列合作和基金项目中的最新动作。RDIF是一家为吸引战略性投资者成立于2011年、规模为100亿美元的主权财富基金。
Kirill Dmitriev在接受路透采访时表示，RDIF通过俄中投资基金(RCIF)持有新基金的股份。RCIF是2012年RDIF与中国投资集团成立的一家私募公司。
“我们将持有控股权，同时从国际合作伙伴那里筹集剩余的基金。”
双方周二将在上海签署协议。
俄罗斯总统普京周二抵达上海，进行为期两天的访问，预计他将在此行中签署一系列协议。
中国是俄罗斯游客的第二大热门目的地。
Dmitriev称，RCIF是一家规模为20亿美元的私募股权基金，迄今半数资金已经用于投资。70%的基金定向投资于俄罗斯。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月1日(一) 0000 韩国贸易收支(亿美元) 4月初值 -- 顺差62.7 出口(较上年同期) +15.3% +13.6% 进口(较上年同期) +21.0% +27.7% 0030 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 4月 -- 52.8 0715 瑞士零售销售(较上年同期) 3月 -- +0.6% 1230 美国实质个人支出(较前月)
人民币在岸新闻 CN FRX EMRG ASIA
中文新闻(含第三方消息) LZH (All Chinese Language News, including Third Party News)