中俄计划在普京5月访华前敲定天然气谈判--报道

路透莫斯科4月14日 - 据国际文传电讯社报道，俄罗斯副总理ArkadyDvorkovich周一称，俄罗斯和中国计划在普京5月访华前完成有关天然气供应的谈判。相关谈判已经持续了10年。

“天然气谈判即将接近尾声。双方都希望在普京今年5月访华前完成这项任务，”该媒体引述Dvorkovich讲话称。

他还表示，俄罗斯和中国计划在石油和石油产品，以及煤炭和电力供应方面加强合作。(完)