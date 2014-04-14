中俄计划在普京5月访华前敲定天然气谈判--报道

中国3月境外机构和个人持有境内人民币金融资产总量环比增2.3%
路透北京4月25日 - 中国央行周二公布数据显示，3月境外机构和个人持有的境内人民币金融资产总量环比增2.3%。其中，当月境外机构和个人持有境内人民币股票、债券、贷款环比均增加，存款环比下滑。
路透莫斯科4月14日 - 据国际文传电讯社报道，俄罗斯副总理ArkadyDvorkovich周一称，俄罗斯和中国计划在普京5月访华前完成有关天然气供应的谈判。相关谈判已经持续了10年。
“天然气谈判即将接近尾声。双方都希望在普京今年5月访华前完成这项任务，”该媒体引述Dvorkovich讲话称。
他还表示，俄罗斯和中国计划在石油和石油产品，以及煤炭和电力供应方面加强合作。(完)
(编译 朱晓军；审校 王洋)
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路透4月25日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周二收市价及比价:(本地时间17:11时，1港元=0.88471人民币)
路透北京4月25日 - 中国国家发改委周二表示，当前经济运行仍然存在一些不确定、不稳定因素，预计二季度用电增速略高于5%，比一季度小幅回落；下一步将增加煤炭有效供应，督促煤电签订和履行电煤中长期合同，促使煤炭价格尽快回归合理区间。