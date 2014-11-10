俄罗斯和中国签订第二轮天然气供应框架协议

路透北京11月9日 - 俄罗斯和中国周日签订第二轮天然气供应框架协议，这是俄罗斯总统普京加强与中国关系的战略的一部分。数月前两国刚刚签订了价值4,000亿美元的协议。

根据磋商中的新协议，俄罗斯将通过阿尔泰输气管道向中国每年供应300亿立方米西西伯利亚天然气，为期30年。

中俄两国5月签署协议，俄罗斯天然气工业股份公司(Gazprom)每年向中国供应380亿立方米东西伯利亚天然气。

阿尔泰输气管道完成后，中国将成为俄罗斯天然气的最大客户，确保了其清洁能源的供应，并为俄罗斯开辟了一个新的能源市场。乌克兰危机导致俄罗斯面临失去欧洲能源客户的风险。

俄罗斯政府在声明中称，在普京与中国国家主席习近平会谈后，Gazprom和中国石油天然气集团公司(CNPC)签订了谅解备忘录。

俄罗斯能源部长诺瓦克(Alexander Novak)称，“目前，Gazprom和中石油集团仍在进行谈判，两国领导人刚刚达成一致，明年上半年签署协议。”

Gazprom执行长米勒表示，“西线成为双方天然气合作的首要任务。双方同意将尽快达成协议，时间已经确定，在2015年年底前。”

根据框架协议规定，中国石油天然气集团公司将购买Vankorneft的10%股份，后者是俄罗斯最大石油生产商Rosneft的子公司。(完)

(翻译 张荻； 审校 孙茉莉)

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