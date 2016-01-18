俄罗斯不计划调整经西伯利亚对中国的供气时间表--官员

专访：2017年日本政府退休基金GPIF将提高私募股权及基建投资
路透香港1月19日 - 日本政府退休金投资基金(GPIF)计划在聘请外部管理公司操盘后，2017年将提高在私募股权及基建项目的投资。GPIF为全球最大退休基金，管理资产规模为1.16万亿美元。
路透莫斯科1月16日 - 俄罗斯新闻社(RIA)报导称，俄罗斯经济发展部长乌柳卡耶夫(Alexei Ulyukayev)周六称，俄罗斯不准备调整经由西伯利亚力量(Power of Siberia)管线向中国供应天然气的计划时间表。
不过RIA报导，乌柳卡耶夫在北京对记者称，俄罗斯可能考虑调整通过“西线”向中国供应天然气的计划时间安排。
与能源巨头俄罗斯天然气工业股份公司(俄气/Gazprom)(GAZP.MM)关系密切的消息人士本周稍早对路透称，俄罗斯可能削减计划对中国的天然气供应量。(完)
(编译 王丽鑫；审校 郑茵)
路透香港1月19日 - 日本政府退休金投资基金(GPIF)计划在聘请外部管理公司操盘后，2017年将提高在私募股权及基建项目的投资。GPIF为全球最大退休基金，管理资产规模为1.16万亿美元。
路透东京1月19日 - 亚股周四下滑，美元反弹，之前美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦暗示美联储准备走上升息道路。
商务部声明称，最终确认江阴兴澄特种钢铁有限公司的产品倾销幅度为68.27%，“由于中方企业普遍不配合调查”，这宗调查只有江阴兴澄应诉。