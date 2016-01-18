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国际财经 | 2016年 1月 18日 星期一 09:06 BJT

俄罗斯不计划调整经西伯利亚对中国的供气时间表--官员

路透莫斯科1月16日 - 俄罗斯新闻社(RIA)报导称，俄罗斯经济发展部长乌柳卡耶夫(Alexei Ulyukayev)周六称，俄罗斯不准备调整经由西伯利亚力量(Power of Siberia)管线向中国供应天然气的计划时间表。

不过RIA报导，乌柳卡耶夫在北京对记者称，俄罗斯可能考虑调整通过“西线”向中国供应天然气的计划时间安排。

与能源巨头俄罗斯天然气工业股份公司(俄气/Gazprom)(GAZP.MM)关系密切的消息人士本周稍早对路透称，俄罗斯可能削减计划对中国的天然气供应量。(完)

(编译 王丽鑫；审校 郑茵)

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