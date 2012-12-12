Gazprom暗示可能重启与中国的天然气谈判

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透莫斯科12月11日 - 俄罗斯天然气出口商Gazprom 称，该公司与中国的天然气供应谈判已经进入“实质性阶段”。这暗示该公司正在寻求重启双方长期停滞的谈判。
Gazprom周二援引执行长米勒（Alexei Miller）的话发表的声明显示，该公司预计谈判有望取得一些进展。2011年6月，中俄天然气谈判在达成最终协议几分钟前破裂，此后一直呈僵持状态。
Gazprom希望向中国销售高达680亿立方米天然气，供气来源不仅包括东西伯利亚尚未开发的新气田，也包括西西伯利亚已开发的主要气田，而西西伯利亚的气田目前主要向欧洲客户供气，从而令中国处于与欧洲竞争这部分天然气供应的境地。
该公司一位发言人称，西线供气问题仍在谈判中。
“我们一直在对两个供气线路进行谈判，但却一直没有准备详细磋商东线问题，如今我们准备进行（相关磋商），”该发言人说道。
在中俄这场旷日持久的天然气谈判中，定价一直是最棘手的问题。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。