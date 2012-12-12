Gazprom暗示可能重启与中国的天然气谈判

路透莫斯科12月11日 - 俄罗斯天然气出口商Gazprom 称，该公司与中国的天然气供应谈判已经进入“实质性阶段”。这暗示该公司正在寻求重启双方长期停滞的谈判。

Gazprom周二援引执行长米勒（Alexei Miller）的话发表的声明显示，该公司预计谈判有望取得一些进展。2011年6月，中俄天然气谈判在达成最终协议几分钟前破裂，此后一直呈僵持状态。

Gazprom希望向中国销售高达680亿立方米天然气，供气来源不仅包括东西伯利亚尚未开发的新气田，也包括西西伯利亚已开发的主要气田，而西西伯利亚的气田目前主要向欧洲客户供气，从而令中国处于与欧洲竞争这部分天然气供应的境地。

该公司一位发言人称，西线供气问题仍在谈判中。

“我们一直在对两个供气线路进行谈判，但却一直没有准备详细磋商东线问题，如今我们准备进行（相关磋商），”该发言人说道。

在中俄这场旷日持久的天然气谈判中，定价一直是最棘手的问题。（完）