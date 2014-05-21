更正-中俄能源：俄副总理期待未来数小时与中方达成天然气协议

美国个股：贝莱德执行长预计二季度公司表现仍会很强劲--彭博电视
路透伦敦4月19日 - 全球最大资产管理公司美国贝莱德的执行长Larry Fink周三表示，公司“目前处在历史最佳阶段”，第二季的业务仍会保持“十分强劲”。
(更正：内文第二段应为每年供应380亿立方米天然气，非“未来30年供应380亿”))
路透土库曼斯坦AVAZA 5月21日 - 俄罗斯副总理Arkady Dvorkovich周三表示，希望“未来数小时内”期待已久的中俄天然气供应协议将准备就绪，只待签署。
Dvorkovich在土库曼斯坦的国际天然气论坛上称，他希望普京总统结束上海之行时能够签署4,000亿美元的供气合约。根据合约，未来30年俄方每年将向中方供应380亿立方米天然气。
“我昨天离开上海时， 实际上一切条款都已达成一致。我希望我的同僚在未来数小时能够完成工作，使协议签署准备就绪，”他并称。
普京将在周三稍晚结束访华。(完)
(编译 李春喜 审校 王洋)
路透伦敦4月19日 - 全球最大资产管理公司美国贝莱德的执行长Larry Fink周三表示，公司“目前处在历史最佳阶段”，第二季的业务仍会保持“十分强劲”。
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
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