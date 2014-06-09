俄罗斯称中国有兴趣重新从俄进口谷物

中国金融监管改革原则方向已达共识 金融工作会议召开或临近--建行
路透北京4月19日 - 中国建设银行官方公众号“建行金融市场业务”周三发文称，昨日召开的深改小组第三十四次会议专题讨论金融监管，结合此前关于金融监管机构改革的吹风，新金融监管体制的基本原则和方向层面已经达成共识，表明以金融监管为重要内容的第五次金融工作会议的召开也在临近。
路透莫斯科6月10日 - 俄罗斯周一称，中国有兴趣重新开始进口俄罗斯小麦、黑麦和大麦，此前因为一项禁令而停止了近20年。中俄两国目前致力于缔造更紧密的政经关系。
俄罗斯动植物检疫防疫署(Rosselkhoznadzor)在声明中称，其代表团已经访问过中国的东北地区。该机构称，中国一直想提高去年才放开的俄罗斯油菜籽进口。
“除此之外，中国还有兴趣从西伯利亚进口其它类型的谷物，比如小麦、黑麦和大麦，然后在东北地区进一步加工，”Rosselkhoznadzor称。
由于谷物污染问题，中国在1990年代禁止从俄罗斯等国进口谷物。
去年，中国开始允许压榨商从一边境城市进口俄罗斯油菜籽。中国国内油菜籽产量无法满足压榨商的需求。
俄罗斯是全球主要的谷物出口国之一。据俄农业部，该国2014年谷物收成预计将增加5%至9,700万吨。(完)
(编译 白云; 审校 郑茵)
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路透北京4月19日 - 中国股市沪综指周三早盘收跌逾1%。分析师指出，今日大盘跳空低开低走，个股全线下跌。金融监管加强监管令投资者风险偏好有所降低，同时大宗商品价格近期出现急速调整，市场担心经济复苏势头或将减弱。此外，国际市场避险情绪有所提升，短期大盘处于风险集中释放的过程，不过当前位置技术上仍存在一定支撑。
路透上海4月18日 - 日本丰田汽车将从10月开始在中国测试氢燃料电池车，为该公司确定在华销售Mirai氢燃料动力车可行性努力的一部分。