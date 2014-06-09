俄罗斯称中国有兴趣重新从俄进口谷物

路透莫斯科6月10日 - 俄罗斯周一称，中国有兴趣重新开始进口俄罗斯小麦、黑麦和大麦，此前因为一项禁令而停止了近20年。中俄两国目前致力于缔造更紧密的政经关系。

俄罗斯动植物检疫防疫署(Rosselkhoznadzor)在声明中称，其代表团已经访问过中国的东北地区。该机构称，中国一直想提高去年才放开的俄罗斯油菜籽进口。

“除此之外，中国还有兴趣从西伯利亚进口其它类型的谷物，比如小麦、黑麦和大麦，然后在东北地区进一步加工，”Rosselkhoznadzor称。

由于谷物污染问题，中国在1990年代禁止从俄罗斯等国进口谷物。

去年，中国开始允许压榨商从一边境城市进口俄罗斯油菜籽。中国国内油菜籽产量无法满足压榨商的需求。

俄罗斯是全球主要的谷物出口国之一。据俄农业部，该国2014年谷物收成预计将增加5%至9,700万吨。(完)

(编译 白云; 审校 郑茵)

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