中国副外长：中俄在叙利亚和朝鲜问题上立场相同

韩国检方增加对三星集团领导人李在镕的起诉指控
路透首尔2月17日 - 韩国特别检察官办公室表示，三星集团领导人李在镕除了先前涉嫌行贿的罪名，检方计划增加更多起诉指控。李在镕之前已被指控在政府2015年支持三星两家关联公司合并案中涉嫌行贿。
路透莫斯科4月28日电---中国外交部副部长程国平周六在莫斯科表示，中俄完全认同各自在叙利亚危机和朝鲜核项目问题上的立场。
程国平在陪同国务院副总理李克强访俄时告诉记者：“在朝鲜和叙利亚问题上，中俄立场完全一致。”
俄罗斯和中国两次否决联合国安理会谴责叙政府的决议。联合国称，自2011年3月以来，叙利亚危机已造成9,000人死亡。
中俄公开反对外国势力干涉叙利亚，尤其反对军事介入，但中俄在联合国安理会投票中，支持联合国和阿盟特使安南的和平计划，并敦促叙政府和反抗者信守停火协议。
中俄谴责朝鲜4月发射火箭，但均呼吁各方保持克制。
中俄属於安理会五大常任理事国，利用其影响力，削弱美国势力，倡导多极世界，而非单一国家主导世界。（完）
编译：黎黎 发稿：程芳
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路透首尔2月17日 - 韩国特别检察官办公室表示，三星集团领导人李在镕除了先前涉嫌行贿的罪名，检方计划增加更多起诉指控。李在镕之前已被指控在政府2015年支持三星两家关联公司合并案中涉嫌行贿。
路透台北2月17日 - 禽流感疫情恐扩大，台湾农委会宣布17日零时起至24日上午零时为止，家禽禁止移动七天，同时自17日中午12时起至2月24日中午12时止，家禽屠宰场也休宰七天。
“我认为...我们无法在未来24个月内就英国退欧安排达成一致、以及(确立)英国与欧洲大陆间的全面关系，”他在一次会议的间隙发表讲话指出。