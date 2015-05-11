中俄签署新的经济协议 进一步加强双边关系

路透莫斯科5月8日 （记者 Vladimir Soldatkin/Timothy Heritage） - 俄罗斯与中国周五签署了价值250亿美元的协议，以增加中国对俄罗斯企业的贷款。此外，两国还签订了其他多项协议，深化双边经贸合作关系。

俄罗斯总统普京与中国国家主席习近平在克林姆林宫举行了会谈，并共同出席了上述项目的签字仪式，双方对深化两国间关系表示欢迎。

习近平与其他约30名外国嘉宾出席在莫斯科举行的二战胜利纪念活动，但西方领导人因俄罗斯在乌克兰冲突中扮演的角色抵制了这次活动。

中国和俄罗斯下周将在地中海东部举行联合海军演习，且中国军队参加周六的红场阅兵式，进一步显示俄罗斯向东转向的趋势。

“中国是我们重要的战略合作伙伴，”普京在克林姆林宫与习近平主持了项目签字仪式后说道。

习近平邀请普京参加中国将于9月3日举行的抗战胜利纪念活动，普京接受了邀请，称中俄两国在战争中遭受的损失最大。

习近平称，双方的会谈显示中俄在诸多全球问题上观点一致。

两位领导人均称，有必要防止法西斯主义死灰复燃，并警惕改写历史的图谋。此前普京曾批评西方国家与乌克兰低估前苏联在结束二战中发挥的作用。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王凤昌

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